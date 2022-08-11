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Опубликовано 11 августа 2022, 06:20

В Словении увидели угрозу украинского конфликта для Балкан

Президент Словении Пахор заявил, что конфликт на Украине может перекинуться на Балканы

Если украинский конфликт продлится дольше ожидаемого, то напряжённость может охватить юг и Западные Балканы. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор.

"На данный момент вместо принуждения к установлению мира происходит посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог. Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряжённость может охватить и юг, и Западные Балканы", — приводит его слова агентство Anadolu.

Любляна искренне ценит усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и посредническую роль Анкары между Киевом и Москвой, добавил Пахор. Кроме того, Словения смогла построить дружеские отношения с Турцией, хотя во многом отличается от неё. Словенский лидер назвал эту ситуацию "поистине образцовой" в плане дружбы и союзничества и выразил надежду, что инициативы будут успешно продолжены.

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Турция и Словения — союзники и страны-партнёры в Североатлантическом альянсе, который ещё раз показал свою важность в рамках конфликта на Украине, добавил Пахор, также подчеркнув, что НАТО является организацией, способствующей безопасности мира.

Лайф напоминает, что Словения вместе с Грецией, Данией, Хорватией и Словакией оказались в списке недружественных стран. В Правительстве РФ пояснили, что эти государства осуществляют недружественные действия по отношению к диппредставительствам и консульствам РФ за границей.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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