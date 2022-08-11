Уехавшие на Украину жители стали возвращаться в Херсонскую область

Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины обратно в регион. Об этом сообщила заместитель главы администрации области Екатерина Губарева в беседе с РИА "Новости".

"В большинстве своём это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочий бред. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок ещё и за русский язык укоряют", — сказала она.

Губарева добавила, что люди могут уехать в Европу, однако "нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев". Жить, уверена она, проще на родной земле, даже несмотря на обстрелы, ведь тут предоставляется нормальный соцпакет и есть перспективы. Украинская пропаганда, добавила замглавы, включена на полную мощность и ежедневно сообщает о фейковых "зверствах", которые происходят на освобождённых территориях. Однако Киев не может стать помехой для общения людей со своими родственниками и друзьями, оставшимися там, уточнила Губарева.

"Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы", — добавила Губарева.