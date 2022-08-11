Голый житель Кудрово устроил погром в магазинах и кидался в людей фруктами

Полицейские задержали жителя города Кудрово, который голым бегал по улицам и устроил погром в местных магазинах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Обнажённый мужчина устроил погром в магазине и бегал по улицам. Видео © Telegram / SHOT

Так, сначала мужчина разбросал продукты и кидал в посетителей торговой точки бутылки, затем он выбежал на улицу, где попытался забрать камеру у прохожего, а позднее увидел лоток с фруктами, которые стал кидать в людей. В результате голого буяна поймали и скрутили на газоне.

"Меня зовут Артур, и я буду вашим королём", — заявил неадекват прибывшим на место сотрудникам полиции, которые забрали неудавшегося монарха в отдел за мелкое хулиганство.