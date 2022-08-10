"Твоя одежда, ботинки и мотоцикл": Голый американец переполошил прохожих странными требованиями

В США арестовали голого преступника, который, угрожая расправой, потребовал у незнакомца одежду и ценные вещи. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошёл в американском штате Флорида. Вооружённый мачете голый темнокожий мужчина по имени Брэндон Райт внезапно выбежал из кустов, где он собирал ягоды, и приказал незнакомцу отдать свою одежду, бумажник и телефон.

Пострадавший согласился выполнить условия злоумышленника, но тот внезапно швырнул в него мачете. К счастью, оппонент Райта не пострадал. После этого мужчина сел в авто и скрылся с места происшествия. Вскоре посетители ближайшей заправки сообщили, что Райт остановился у АЗС и покинул автомобиль.

Полицейский вертолёт выследил Райта и сообщил о его действиях диспетчеру. Преступник же продолжал вести себя странно: он отжимался голышом прямо на дороге, выбегал на дорогу, чем мог спровоцировать аварию. Некоторым испуганным водителям пришлось притормаживать и объезжать его. Когда на заправку прибыли полицейские, Райт, который, как оказалось, был неоднократно судим, лёг рядом со своей машиной и покорно сдался правоохранителям. Сейчас он находится под стражей.