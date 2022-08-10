Антонов отверг обвинения США в минировании украинских земель

Власти США бездоказательно возлагают на Россию ответственность за минирование территории Украины. Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на неназванного представителя американского Госдепа, что Соединённые Штаты планируют в ближайшее время выделить Украине около 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию территорий Незалежной.

"Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики... Решительно отвергаем данные инсинуации. Bo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Чёрного моря", — отметил Антонов, чьи слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

Посол также добавил, что украинская сторона выпускает по городам Донбасса снаряды, оснащённые противопехотными фугасными минами "Лепесток", на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей.

"Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими", — подчеркнул дипломат, заметив, что давно пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния".