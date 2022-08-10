У союзника Трампа силовики отобрали сотовый телефон
Конгрессмен-республиканец Перри рассказал, что агенты ФБР конфисковали его телефон
Агенты ФБР конфисковали телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, который является союзником экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление самого законодателя.
"Сегодня утром... трое агентов ФБР навестили меня и забрали мой сотовый телефон", — рассказал каналу Перри.
Причины изъятия гаджета пока не известны. Между тем имя Перри не раз звучало в связи с попытками Трампа признать недействительными результаты президентских выборов в США в 2020 году. Сам конгрессмен свою причастность к этому отрицает.
Ранее сам бывший президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что США переживают "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. А губернатор Флориды Рон Десантис после обыска у Трампа назвал США банановой республикой.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta