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10 августа, 03:10

У союзника Трампа силовики отобрали сотовый телефон

Конгрессмен-республиканец Перри рассказал, что агенты ФБР конфисковали его телефон

Агенты ФБР конфисковали телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, который является союзником экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление самого законодателя.

"Сегодня утром... трое агентов ФБР навестили меня и забрали мой сотовый телефон", — рассказал каналу Перри.

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Причины изъятия гаджета пока не известны. Между тем имя Перри не раз звучало в связи с попытками Трампа признать недействительными результаты президентских выборов в США в 2020 году. Сам конгрессмен свою причастность к этому отрицает.

Ранее сам бывший президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что США переживают "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. А губернатор Флориды Рон Десантис после обыска у Трампа назвал США банановой республикой.

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ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Иван Косицын

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