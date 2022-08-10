У союзника Трампа силовики отобрали сотовый телефон

Агенты ФБР конфисковали телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, который является союзником экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление самого законодателя.

"Сегодня утром... трое агентов ФБР навестили меня и забрали мой сотовый телефон", — рассказал каналу Перри.

Причины изъятия гаджета пока не известны. Между тем имя Перри не раз звучало в связи с попытками Трампа признать недействительными результаты президентских выборов в США в 2020 году. Сам конгрессмен свою причастность к этому отрицает.