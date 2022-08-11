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11 августа, 07:11

В Новокузнецке неизвестный выстрелил в спину подростку из пневматического оружия

В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматического оружия. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Накануне в полицию Новокузнецка поступило заявление от местной жительницы. Она попросила привлечь к ответственности неизвестного, который ранил её 12-летнего сына во дворе дома по улице Шахтёров. По данным полицейских, мальчик гулял с друзьями и внезапно почувствовал боль в спине, а на его одежде появилась кровь.

"По предварительной информации, ему было причинено ранение из пневматического оружия. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника, совершившего противоправное деяние", — говорится в сообщении.

Пострадавший получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. По факту произошедшего прокуратура Кемеровской области организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале. В результате будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об оружии. При необходимости правоохранители примут меры прокурорского реагирования.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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