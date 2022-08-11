Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом"
Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" с норвежской и британской компаниями. Об этом в телеграм-канале заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
"[Подписан] договор о закупке услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и Factoring-Finance с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании", — говорится в сообщении.
Экспертизу планируется завершить до 30 января 2023 года. Спыну также отметил, что соглашение заключено на основании прямых переговоров с компаниями.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. При этом у России Кишинёв будет закупать газ в августе по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов). Позднее компания "Молдовагаз" попросила отсрочить выплату аванса за поставки, поскольку не сможет совершить выплату "Газпрому" в августе.
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