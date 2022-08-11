Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом"

Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" с норвежской и британской компаниями. Об этом в телеграм-канале заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

"[Подписан] договор о закупке услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и Factoring-Finance с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании", — говорится в сообщении.