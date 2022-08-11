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11 августа, 07:24

ВСУ вновь обстреляли посёлки в Курской области

Глава Курской области сообщил об обстреле двух посёлков со стороны Украины

Украинские войска обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные посёлки — Тёткино, Попово-Лежачи", — написал он в телеграм-канале, пообещав рассказать подробности позднее.

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Украинские военные атаковали два населённых пункта под Курском

Ранее Лайф писал, что в Курской области предотвратили попытку диверсии на аэродроме. По словам Романа Старовойта, в результате инцидента каких-либо разрушений и повреждений на объекте нет.

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Telegram-канал Романа Старовойта (архивное фото)

Артур Лапсаков

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