ВСУ вновь обстреляли посёлки в Курской области
Глава Курской области сообщил об обстреле двух посёлков со стороны Украины
Украинские войска обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные посёлки — Тёткино, Попово-Лежачи", — написал он в телеграм-канале, пообещав рассказать подробности позднее.
Ранее Лайф писал, что в Курской области предотвратили попытку диверсии на аэродроме. По словам Романа Старовойта, в результате инцидента каких-либо разрушений и повреждений на объекте нет.
Telegram-канал Романа Старовойта (архивное фото)