ВСУ вновь обстреляли посёлки в Курской области

Украинские войска обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные посёлки — Тёткино, Попово-Лежачи", — написал он в телеграм-канале, пообещав рассказать подробности позднее.