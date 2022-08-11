Русские хакеры выложили в Сеть данные работников корпорации – производителя HIMARS

Российская хакерская группировка Killnet подтвердила информацию о взломе внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Компания, в частности, занимается производством РСЗО HIMARS.

Таблица с личными данными сотрудников американской военой корпорации Lockheed Martin. Видео © Telegram / @killmilk

"До вчерашнего дня они говорили: все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?" — заявили хакеры в телеграм-канале.

К посту с сообщением они также прикрепили видео с таблицей, в которой отображена информация о сотнях сотрудников оборонной корпорации, включая имена, электронную почту, адреса подразделения, номера телефонов и их фотографии.