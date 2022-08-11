Арестович планирует стать президентом Украины в 2024 году

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он объявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок, я буду подаваться, да", — сказал Арестович.

Однако, если нынешний глава Незалежной пойдёт на второй срок, Арестович откажется от этой идеи, чтобы не забирать возможные голоса из-за своего высокого рейтинга. Выборы на Украине должны состояться в 2024 году.