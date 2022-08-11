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11 августа, 07:41

Арестович планирует стать президентом Украины в 2024 году

Советник главы офиса Зеленского Арестович намерен баллотироваться в президенты Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он объявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок, я буду подаваться, да", — сказал Арестович.

Однако, если нынешний глава Незалежной пойдёт на второй срок, Арестович откажется от этой идеи, чтобы не забирать возможные голоса из-за своего высокого рейтинга. Выборы на Украине должны состояться в 2024 году.

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Ранее Лайф писал, что США уличили в поиске замены Зеленскому. Обозреватель РИА "Новости" высказала такое мнение в связи с потерей рейтингов и шквалом критики, который обрушивается на нынешнего главу Незалежной.

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Офис президента Украины

Артур Лапсаков

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