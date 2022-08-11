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11 августа, 08:16

"Успехи существенные": Союзные войска в Соледаре расположились вблизи центра города

Марочко: Союзные войска в Соледаре расположились вблизи центра города

Союзные войска в Соледаре достигли существенных успехов и находятся вблизи центра города. Об этом в эфире канала "Соловьев Live" сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Что касается населённого пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города, <…> успехи там существенные", — сказал он.

При этом Марочко отметил, что более точное месторасположение войск он может озвучить только после разрешения командования.

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Ранее Лайф рассказывал, что Народная милиция Луганской Народной Республики полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf в промзоне города Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

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ТАСС / Александр Река

Григорий Воронцов

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