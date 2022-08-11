Союзные войска в Соледаре достигли существенных успехов и находятся вблизи центра города. Об этом в эфире канала "Соловьев Live" сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Что касается населённого пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города, <…> успехи там существенные", — сказал он.

При этом Марочко отметил, что более точное месторасположение войск он может озвучить только после разрешения командования.