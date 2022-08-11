Союзные войска в Соледаре расположились вблизи центра города
Марочко: Союзные войска в Соледаре расположились вблизи центра города
Союзные войска в Соледаре достигли существенных успехов и находятся вблизи центра города. Об этом в эфире канала "Соловьев Live" сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Что касается населённого пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города, <…> успехи там существенные", — сказал он.
При этом Марочко отметил, что более точное месторасположение войск он может озвучить только после разрешения командования.
Ранее Лайф рассказывал, что Народная милиция Луганской Народной Республики полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf в промзоне города Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
ТАСС / Александр Река