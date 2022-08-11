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11 августа, 08:11

В России выявили более 25 тысяч случаев ковида впервые с 25 марта

В России за сутки зафиксировали 25 815 случаев коронавируса, что является максимумом с 25 марта. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Также за сутки госпитализировано 2525 человек, а выздоровел 14 221 пациент. Общее число людей, поборовших инфекцию, достигло 18 089 941. За всё время в РФ выявили 18 796 472 случая ковида, зарегистрировали 381 954 летальных исхода, из которых 52 — за последние 24 часа.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили шесть случаев нового штамма ковида "дельтакрон". Эксперты указывают, что пока нет оснований считать этот гибридный вариант более опасным и заразным.

Обложка ©

Unsplash

Варвара Романова
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