В России выявили более 25 тысяч случаев ковида впервые с 25 марта
В России за сутки зафиксировали 25 815 случаев коронавируса, что является максимумом с 25 марта. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
Также за сутки госпитализировано 2525 человек, а выздоровел 14 221 пациент. Общее число людей, поборовших инфекцию, достигло 18 089 941. За всё время в РФ выявили 18 796 472 случая ковида, зарегистрировали 381 954 летальных исхода, из которых 52 — за последние 24 часа.
Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили шесть случаев нового штамма ковида "дельтакрон". Эксперты указывают, что пока нет оснований считать этот гибридный вариант более опасным и заразным.
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