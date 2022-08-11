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11 августа, 07:59

В России выявили шесть случаев нового штамма ковида "дельтакрон"

В России по состоянию на 10 августа выявлено шесть случаев заражения новым гибридным штаммом коронавируса "дельтакрон", пять зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Вариант относится к недоминирующим линиям CoViD-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве... Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант CoViD-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась", — рассказали в ведомстве.

Эксперты указывают, что пока нет оснований считать этот гибридный вариант более опасным и заразным. В Роспотребнадзоре также напомнили, что сообщения о выявлении штамма "дельтакрон" появились со ссылкой на американского генетика.

"Мы обратили внимание на неравнодушие американских учёных к эпидемиологической обстановке в России. Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по CoViD-19 в США остаётся достаточно напряжённой", — добавили там.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в геномных данных из Петербурга учёные обнаружили новый вариант коронавируса, который являет собой некий гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". Американский генетик Дмитрий Прусс полагает, что опасность "русского дельтакрона" ещё только предстоит изучить.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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