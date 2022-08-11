Скопинский маньяк дал признательные показания по делу об укрывательстве убийства

Скопинский маньяк Виктор Мохов, подозреваемый в сокрытии убийства, которое в его доме совершил другой человек, дал признательные показания по делу. Видео с его рассказом опубликовано в четверг в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Скопинский маньяк Виктор Мохов признался в сокрытии убийства. Видео © Telegram / Следком РФ

На видео он показал место, где преступники оставили тело убитого, труп пролежал там двое суток. Потом, по словам Мохова, его перенесли. В ходе допроса скопинский маньяк заявил следователям, что заочно стал свидетелем убийства.

"Я слышал какие-то звуки, удары какие-то. И после [подельник] заходит, говорит: "Ребята, я, по-моему, [человека] убил", — рассказал Мохов на допросе.