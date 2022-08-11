Скопинский маньяк дал признательные показания по делу об укрывательстве убийства
Скопинский маньяк Виктор Мохов, подозреваемый в сокрытии убийства, которое в его доме совершил другой человек, дал признательные показания по делу. Видео с его рассказом опубликовано в четверг в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
Скопинский маньяк Виктор Мохов признался в сокрытии убийства. Видео © Telegram / Следком РФ
На видео он показал место, где преступники оставили тело убитого, труп пролежал там двое суток. Потом, по словам Мохова, его перенесли. В ходе допроса скопинский маньяк заявил следователям, что заочно стал свидетелем убийства.
"Я слышал какие-то звуки, удары какие-то. И после [подельник] заходит, говорит: "Ребята, я, по-моему, [человека] убил", — рассказал Мохов на допросе.
Напомним, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Следователи по факту этого преступления возбудили уголовное дело по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", подозреваемым по которому и проходит скопинский маньяк.
В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не родила детей. Екатерина создала семью и написала книгу о жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
Скриншот © Telegram / Следком