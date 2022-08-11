В Анапе 23-летняя девушка утонула в море, решив поплавать на сапборде в непогоду
Следователи начали проверку после гибели жительницы хутора под Анапой, вышедшей в море на сапборде. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Краснодарскому краю.
Предварительно, 23-летняя девушка из хутора Красный, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вышла в море на сапборде вместе со знакомым в районе села Большой Утриш. Примерно в 500 метрах от берега молодые люди оказались в воде, где их стало уносить в открытое море. Пострадавших заметили с берега, но, когда помощь добралась, девушка уже не подавала признаков жизни.
"По предварительным данным, её смерть наступила от асфиксии при утоплении. Жизнь молодого человека вне опасности", — сказано в записи на сайте ведомства.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании разбирательств будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве погибла девушка, упав в воду с Крымского моста. Что стало причиной случившегося, неизвестно.
Unsplash