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11 августа, 07:59

В Анапе 23-летняя девушка утонула в море, решив поплавать на сапборде в непогоду

Следователи начали проверку после гибели жительницы хутора под Анапой, вышедшей в море на сапборде. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Краснодарскому краю.

Предварительно, 23-летняя девушка из хутора Красный, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вышла в море на сапборде вместе со знакомым в районе села Большой Утриш. Примерно в 500 метрах от берега молодые люди оказались в воде, где их стало уносить в открытое море. Пострадавших заметили с берега, но, когда помощь добралась, девушка уже не подавала признаков жизни.

"По предварительным данным, её смерть наступила от асфиксии при утоплении. Жизнь молодого человека вне опасности", — сказано в записи на сайте ведомства.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании разбирательств будет принято процессуальное решение.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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