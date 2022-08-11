Первый российский оператор связи заработал на освобождённой части Харьковской области

На освобождённой части Харьковской области начал работать первый российский оператор связи. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

"В освобождённой Харьковской области начал работу российский оператор мобильной связи "Миртелеком". На данный момент офисы продаж стартовых пакетов открыты в Волчанске, Купянске, Купянск-Узловой и в посёлке городского типа Ковшаровка", — говорится в сообщении.

В скором времени сеть заработает в населённых пунктах Двуречная, Изюм, Боровая, Великий Бурлук и Казачья Лопань, пообещали власти области. По словам директора Харьковского филиала "Миртелеком" Андрея Макарова, такие планы распространяются на все освобождённые территории. Ещё одной важной задачей компании является восстановление системы беспроводного широкополосного доступа в интернет, предоставление услуги IPTV, поддержание фиксированной телефонной сети и её перевод в цифровой формат.