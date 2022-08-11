"Мутирует по 20 раз в сутки": Вирусолог — об опасности нового штамма "дельтакрон"

Новый гибридный штамм ковида "дельтакрон", несколько случаев которого выявили в России, никакой опасности не представляет, поскольку вирус мутирует каждый день. Так считает доктор медицинских наук, врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов.

"Это чисто лабораторные данные. Все штаммы, которые выделяются, сканируются на последовательность генов и сравниваются. Опасность он никакую не представляет. Он мутирует каждый день, в сутки 20 раз. Изменчивость вируса — процесс постоянный и самопроизвольный, никому не подконтрольный", — отметил собеседник Лайфа.