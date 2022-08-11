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11 августа, 08:37

"Мутирует по 20 раз в сутки": Вирусолог — об опасности нового штамма "дельтакрон"

Вирусолог Жемчугов оценил опасность нового штамма "дельтакрон"

Новый гибридный штамм ковида "дельтакрон", несколько случаев которого выявили в России, никакой опасности не представляет, поскольку вирус мутирует каждый день. Так считает доктор медицинских наук, врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов.

"Это чисто лабораторные данные. Все штаммы, которые выделяются, сканируются на последовательность генов и сравниваются. Опасность он никакую не представляет. Он мутирует каждый день, в сутки 20 раз. Изменчивость вируса — процесс постоянный и самопроизвольный, никому не подконтрольный", — отметил собеседник Лайфа.

Говоря о названии "дельтакрон", вирусолог предположил, что тот, кто даёт такие имена штаммам, просто хочет прославиться. При этом эксперт подчеркнул необходимость отслеживать новые варианты ковида и оценивать их заразность.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в геномных данных из Петербурга учёные обнаружили новый вариант коронавируса, который являет собой некий гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". В Роспотребнадзоре уточнили, что в РФ выявлено шесть случаев заражения "дельтакроном", пять зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Все пациенты перенесли болезнь в лёгкой форме.

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Shutterstock

Юлия Архипова

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