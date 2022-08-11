"Мутирует по 20 раз в сутки": Вирусолог — об опасности нового штамма "дельтакрон"
Вирусолог Жемчугов оценил опасность нового штамма "дельтакрон"
Новый гибридный штамм ковида "дельтакрон", несколько случаев которого выявили в России, никакой опасности не представляет, поскольку вирус мутирует каждый день. Так считает доктор медицинских наук, врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов.
"Это чисто лабораторные данные. Все штаммы, которые выделяются, сканируются на последовательность генов и сравниваются. Опасность он никакую не представляет. Он мутирует каждый день, в сутки 20 раз. Изменчивость вируса — процесс постоянный и самопроизвольный, никому не подконтрольный", — отметил собеседник Лайфа.
Говоря о названии "дельтакрон", вирусолог предположил, что тот, кто даёт такие имена штаммам, просто хочет прославиться. При этом эксперт подчеркнул необходимость отслеживать новые варианты ковида и оценивать их заразность.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в геномных данных из Петербурга учёные обнаружили новый вариант коронавируса, который являет собой некий гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". В Роспотребнадзоре уточнили, что в РФ выявлено шесть случаев заражения "дельтакроном", пять зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Все пациенты перенесли болезнь в лёгкой форме.
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