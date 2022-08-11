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11 августа, 15:01

Сухогруз Razoni прибыл в Турцию после отказа Ливана от украинского зерна

Сухогруз Razoni после отказа Ливана от покупки украинского зерна вернулся в Турцию, где будет частично разгружен. Об этом пишет Reuters.

Согласно данным сервиса Refinitiv, отслеживающего суда, корабль стоит в турецком порту Мерсин. Глава местной судоходной компании Toros Кадыр Сойер уточнил, что с него выгрузят 1,5 тысячи тонн зерна, после чего он направится в Египет. Фирма занималась только вводом судна в док и разгрузкой, добавил директор, в дальнейшей транспортировке она участвовать не будет.

Непогода помешала сухогрузу с зерном выйти из порта Черноморска

Непогода помешала сухогрузу с зерном выйти из порта Черноморска

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Это как раз и было судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне должно доставить украинское зерно в Ливан. Однако из-за задержки доставки груза более чем на пять месяцев покупатель отказался от него.

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Артур Лапсаков

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