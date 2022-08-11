Сухогруз Razoni прибыл в Турцию после отказа Ливана от украинского зерна

Сухогруз Razoni после отказа Ливана от покупки украинского зерна вернулся в Турцию, где будет частично разгружен. Об этом пишет Reuters.

Согласно данным сервиса Refinitiv, отслеживающего суда, корабль стоит в турецком порту Мерсин. Глава местной судоходной компании Toros Кадыр Сойер уточнил, что с него выгрузят 1,5 тысячи тонн зерна, после чего он направится в Египет. Фирма занималась только вводом судна в док и разгрузкой, добавил директор, в дальнейшей транспортировке она участвовать не будет.