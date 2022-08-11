В район хранилища изотопов на Запорожской АЭС попали три снаряда ВСУ
Власти заявили о попадании трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на Запорожской АЭС
Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. По последним данным, три снаряда ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Зафиксировано минимум три прилёта в районе хранилища радиоактивных изотопов", — написал он в телеграм-канале.
Специалисты, работающие на АЭС, перешли в безопасные помещения. По предварительным данным, какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон остаётся в норме. Балицкий также добавил, что в результате обрыва линий электропередач возник пожар на поле, в настоящее время его ликвидируют.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС.
ТАСС/АР