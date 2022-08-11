Эксперт: Врио главы Марий Эл погрузился в проблематику региона честно и глубоко

Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев был назначен на этот пост совсем недавно, но уровень проработки важных для республики вопросов и в принципе степень его погружения в проблематику региона производит хорошее впечатление. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила политолог Анна Фёдорова, комментируя встречу президента Владимира Путина с Зайцевым в четверг.

"Видно, что человек не просто поверхностно посмотрел, а глубоко изучил то, что в республике происходит. Он ездит по территориям, он собирает обратную связь от участников отраслей экономики", — отметила она.

По словам политолога, Зайцев сегодня пришёл к президенту не просто с докладом, а полный решимости вынести на обсуждение три крайне важных для республики вопроса: это реставрация замка Шереметева — ключевого объекта для развития в регионе внутреннего туризма, ремонт старого корпуса перинатального центра и модернизация взлётно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы.

"Грамотно и точечно были выбраны эти три вопроса, которые для республики важны и которые тоже хорошо иллюстрируют тот факт, что Зайцев в проблематику погрузился честно и глубоко", — заключила собеседница Лайфа.