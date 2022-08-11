Эксперт: Врио главы Марий Эл погрузился в проблематику региона честно и глубоко
Политолог Фёдорова отметила "глубокое погружение" врио главы Марий Эл Зайцева в проблемы региона
Временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Главы РМЭ
Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев был назначен на этот пост совсем недавно, но уровень проработки важных для республики вопросов и в принципе степень его погружения в проблематику региона производит хорошее впечатление. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила политолог Анна Фёдорова, комментируя встречу президента Владимира Путина с Зайцевым в четверг.
"Видно, что человек не просто поверхностно посмотрел, а глубоко изучил то, что в республике происходит. Он ездит по территориям, он собирает обратную связь от участников отраслей экономики", — отметила она.
По словам политолога, Зайцев сегодня пришёл к президенту не просто с докладом, а полный решимости вынести на обсуждение три крайне важных для республики вопроса: это реставрация замка Шереметева — ключевого объекта для развития в регионе внутреннего туризма, ремонт старого корпуса перинатального центра и модернизация взлётно-посадочной полосы в аэропорту Йошкар-Олы.
"Грамотно и точечно были выбраны эти три вопроса, которые для республики важны и которые тоже хорошо иллюстрируют тот факт, что Зайцев в проблематику погрузился честно и глубоко", — заключила собеседница Лайфа.
Напомним, что по итогам встречи президент России Владимир Путин поддержал временно исполняющего обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева и пожелал ему успехов.