Суд арестовал убийцу порноактрисы Гришман до 9 октября
Убийцу блогерши и порноактрисы Анастасии Гришман арестовали до 9 октября. Лайф публикует видео из зала суда в Санкт-Петербурге.
Суд арестовал убийцу порноактрисы Гришман. Видео © LIFE
Дмитрий — убийца Гришман — раскаивается в совершении преступления, он признал вину. При этом молодой человек отверг слова о том, что блогерша несколько раз просила убить её. Однако рассказывать, как всё произошло на самом деле, преступник не стал.
Лайф напоминает, накануне, 10 августа, в Санкт-Петербурге была найдена мёртвой тиктокерша Анастасия Гришман. Тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва. На теле нашли шесть следов от ножевых ударов. По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Позднее его задержали. Также стало известно, что тело Гришман неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны.
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