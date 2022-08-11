Суд арестовал убийцу порноактрисы Гришман до 9 октября

Убийцу блогерши и порноактрисы Анастасии Гришман арестовали до 9 октября. Лайф публикует видео из зала суда в Санкт-Петербурге.

Суд арестовал убийцу порноактрисы Гришман. Видео © LIFE

Дмитрий — убийца Гришман — раскаивается в совершении преступления, он признал вину. При этом молодой человек отверг слова о том, что блогерша несколько раз просила убить её. Однако рассказывать, как всё произошло на самом деле, преступник не стал.