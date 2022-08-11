Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на российских соревнованиях

Напомним, Екатерина Бех является уроженкой Хабаровского края. До 2018-го она была спортсменкой сборной России. Потом девушка сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле биатлонистка была уволена из украинской сборной по политическим мотивам. Сама же 23-летняя Бех на данный момент пока ещё находится в статусе беженки и собирается вернуть гражданство РФ. Летний чемпионат России пройдёт в сентябре в Чайковском (Пермский край).