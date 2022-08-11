Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на российских соревнованиях
Екатерина Бех. Обложка © instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katerinkabeh
Биатлонистка Екатерина Бех, исключённая из сборной Украины, будет представлять Подмосковье на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации биатлона Московской области.
"Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России", — приводит ТАСС сообщение федерации.
Напомним, Екатерина Бех является уроженкой Хабаровского края. До 2018-го она была спортсменкой сборной России. Потом девушка сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле биатлонистка была уволена из украинской сборной по политическим мотивам. Сама же 23-летняя Бех на данный момент пока ещё находится в статусе беженки и собирается вернуть гражданство РФ. Летний чемпионат России пройдёт в сентябре в Чайковском (Пермский край).
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин лишил гражданства РФ уроженку Мурманска Лидию Жураускайте.