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11 августа, 14:44

Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на российских соревнованиях

<p>Екатерина Бех. Обложка © instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katerinkabeh </p>

Екатерина Бех. Обложка © instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katerinkabeh

Биатлонистка Екатерина Бех, исключённая из сборной Украины, будет представлять Подмосковье на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации биатлона Московской области.

"Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России", — приводит ТАСС сообщение федерации.

Напомним, Екатерина Бех является уроженкой Хабаровского края. До 2018-го она была спортсменкой сборной России. Потом девушка сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле биатлонистка была уволена из украинской сборной по политическим мотивам. Сама же 23-летняя Бех на данный момент пока ещё находится в статусе беженки и собирается вернуть гражданство РФ. Летний чемпионат России пройдёт в сентябре в Чайковском (Пермский край).

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Наталья Исакова

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