АвтоВАЗ возобновит с конца августа выпуск автомобилей с подушками безопасности

АвтоВАЗ собирается возобновить с конца августа 2022 года выпуск автомобилей с подушками безопасности. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

"С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности", — сказал он.

По словам Соколова, стоимость автомобиля с таким дополнением у водительского сиденья вырастет на восемь тысяч рублей. А при установке подушки безопасности в том числе и со стороны пассажира на переднем сиденье ценник увеличится уже на 16 тысяч рублей.