НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 14:33

АвтоВАЗ возобновит с конца августа выпуск автомобилей с подушками безопасности

АвтоВАЗ собирается возобновить с конца августа 2022 года выпуск автомобилей с подушками безопасности. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

"С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности", — сказал он.

По словам Соколова, стоимость автомобиля с таким дополнением у водительского сиденья вырастет на восемь тысяч рублей. А при установке подушки безопасности в том числе и со стороны пассажира на переднем сиденье ценник увеличится уже на 16 тысяч рублей.

Продажи АвтоВАЗа в России в июле упали почти на 70%

Продажи АвтоВАЗа в России в июле упали почти на 70%

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ хочет начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске, где ранее производили Lada Vesta. Этот пункт входит в план поддержки сотрудников предприятия.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров