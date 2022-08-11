Аналитик напомнил, что США — единственная страна, применившая ядерное оружие

США — единственная страна, которая применяла ядерное оружие в военных целях, поэтому роль Вашингтона в этом вопросе не стоит недооценивать. Таким мнением поделился с телеканалом "360" аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Как отметил ранее дипломат Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО, НАТО в будущем вполне готово оправдать такой шаг. Пашковский же напомнил, что США давно разместили вооружения, в том числе ядерные, в Европе, например в Италии, Германии, а также на территории Великобритании, Бельгии, Нидерландов. Он отметил, что "сейчас намерения и опыт американцев перекладываются на Россию", Вашингтон заявляет, что это Москва якобы хочет применить ядерное оружие.

Таким образом США пытаются манипулировать другим государством, а контролировать в этом вопросе нужно именно Америку, объяснил эксперт. Он также добавил, что в российских документах возможность применения ядерного оружия предусмотрена только в случае угрозы национальной безопасности.