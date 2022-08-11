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11 августа, 14:30

Аналитик напомнил, что США — единственная страна, применившая ядерное оружие

Аналитик Пашковский: США нужно контролировать в вопросе применения ядерного оружия

США — единственная страна, которая применяла ядерное оружие в военных целях, поэтому роль Вашингтона в этом вопросе не стоит недооценивать. Таким мнением поделился с телеканалом "360" аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Как отметил ранее дипломат Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО, НАТО в будущем вполне готово оправдать такой шаг. Пашковский же напомнил, что США давно разместили вооружения, в том числе ядерные, в Европе, например в Италии, Германии, а также на территории Великобритании, Бельгии, Нидерландов. Он отметил, что "сейчас намерения и опыт американцев перекладываются на Россию", Вашингтон заявляет, что это Москва якобы хочет применить ядерное оружие.

Таким образом США пытаются манипулировать другим государством, а контролировать в этом вопросе нужно именно Америку, объяснил эксперт. Он также добавил, что в российских документах возможность применения ядерного оружия предусмотрена только в случае угрозы национальной безопасности.

"Вот когда его будут применять США и в каких целях — очень серьёзный вопрос. Мировым лидерам, политикам, экспертам стоит задуматься об идее американцев", — подчеркнул Пашковский.

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Ранее Иран дал положительный ответ на предложение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий, отметив, что Тегеран тесно сотрудничает с партнёрами по ядерной сделке, чтобы "дать США ещё один шанс продемонстрировать добросовестность". Также в Иране заявили, что ядерному оружию нет места в политической доктрине государства, а обладание им "противоречит принципам исламской республики".

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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