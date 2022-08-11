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11 августа, 14:17

Центробанк: Россияне в июле скупили валюту на рекордные 237,1 млрд рублей

В июле россияне нарастили объём покупок валюты на Московской бирже до рекордных 237,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объёмы нетто-покупок с 176,1 миллиарда рублей в июне до 237,1 миллиарда в июле, что стало рекордным объёмом нетто-покупок для данной категории участников", — говорится в материале регулятора.

Иностранную валюту граждане в основном покупали через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета. При этом, как отметили в ЦБ, в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физлиц в валюте на 3 миллиарда долларов. В регуляторе также добавили, что в минувшем месяце россияне нарастили объёмы покупок на рынке облигаций федерального займа.

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Ранее Лайф сообщал, что Банк России выступил за перевод накопленных средств госкомпаний из евро и долларов в другие валюты. В заявлении регулятора говорилось, что правительственные рекомендации могут коснуться необходимости отказа от заключения новых контрактов с использованием валют недружественных стран либо, если это невозможно, включения в контракты условий, которые допускают исполнение требований в рублях или в валютах дружественных стран.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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