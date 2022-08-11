Центробанк: Россияне в июле скупили валюту на рекордные 237,1 млрд рублей

В июле россияне нарастили объём покупок валюты на Московской бирже до рекордных 237,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объёмы нетто-покупок с 176,1 миллиарда рублей в июне до 237,1 миллиарда в июле, что стало рекордным объёмом нетто-покупок для данной категории участников", — говорится в материале регулятора.

Иностранную валюту граждане в основном покупали через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета. При этом, как отметили в ЦБ, в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физлиц в валюте на 3 миллиарда долларов. В регуляторе также добавили, что в минувшем месяце россияне нарастили объёмы покупок на рынке облигаций федерального займа.