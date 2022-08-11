"Не хотел, чтобы погибали мирные": Волына извинился перед жителями Донбасса
Комбриг ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса от лица всех украинских бойцов
Сдавшийся в плен бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына) попросил прощения у жителей Донбасса от лица всех украинских военнослужащих. В Сети появились кадры его сенсационного интервью Первому каналу.
Фрагмент интервью Сергея Волынского российским журналистам. Видео © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской весны"
"Хотел бы извиниться от имени всех украинских военнослужащих. Я скажу от себя, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы было человеческое горе", — рассказал Волына в разговоре с журналистами.
После этого ему продемонстрировали ролик, в котором жители Мариуполя рассказали о зверствах ВСУ и членов нацбатальона "Азов"*. В частности, люди поведали о том, как украинские военные расстреливали мирных жителей, стреляли из танков по домам, где укрывались сотни горожан. На это Волына стыдливо промолчал и после добавил, что не хотел бы лично встречаться с мариупольцами, поскольку боится, что те устроят над ним самосуд.
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А недавно Волына в интервью рассказал всю правду об "Азовстали". Морпех поведал о привилегированном положении азовцев на территории завода, неравном распределении продовольствия, внутренних конфликтах между боевиками, а также об общении с президентом Украины Владимиром Зеленским перед сдачей в плен.
*Запрещённая в России террористическая организация.
Кадр из видео Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской весны"