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Опубликовано 11 августа 2022, 13:52

Власти Запорожья сообщили о втором за день обстреле АЭС со стороны ВСУ

Украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию ЗАЭС. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

Дым в районе ЗАЭС. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. <...> Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от ЗАЭС", — написал он.

По его словам, из-за обстрелов не получилось вовремя провести пересменку, ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. ВСУ наносят удары по АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, подконтрольных киевскому режиму, заключил Рогов.

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Ранее Рогов сообщил, что ПВО отразила ракетные атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС. Огневые позиции артиллерии ВСУ подавляются контрбатарейным огнём, добавил он.

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ТАСС / AP Photo

Евгения Колесникова
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