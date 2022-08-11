Власти Запорожья сообщили о втором за день обстреле АЭС со стороны ВСУ

Украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию ЗАЭС. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

Дым в районе ЗАЭС. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. <...> Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от ЗАЭС", — написал он.

По его словам, из-за обстрелов не получилось вовремя провести пересменку, ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. ВСУ наносят удары по АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, подконтрольных киевскому режиму, заключил Рогов.