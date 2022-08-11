Басурин: Число пострадавших при обстреле ВСУ пивзавода в Донецке возросло до четырёх
Количество жителей, пострадавших в результате обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке, увеличилось до четырёх. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Точно известно, в результате обстрела один погибший и четверо раненых", — заявил он в эфире Первого канала.
Басурин также добавил, что пока не известно, сколько людей пострадало из-за утечки аммиака на предприятии. По его словам, сейчас идёт опрос местного населения.
Напомним, украинские войска вечером 10 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находилось 32 человека, по меньшей мере один погиб, ещё два пострадало. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
/ Кадр из видео Telegram / Itsdonetsk