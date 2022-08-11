Басурин: Число пострадавших при обстреле ВСУ пивзавода в Донецке возросло до четырёх

Количество жителей, пострадавших в результате обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке, увеличилось до четырёх. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Точно известно, в результате обстрела один погибший и четверо раненых", — заявил он в эфире Первого канала.