Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Об этом сказано на сайте латвийского парламента.

"Сейм принял заявление <...> , в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм", — сказано в записи.

Депутаты призывают страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. По словам председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса, РФ в течение многих лет прямо и косвенно "поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами".