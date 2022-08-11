Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм
Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Об этом сказано на сайте латвийского парламента.
"Сейм принял заявление <...>, в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм", — сказано в записи.
Депутаты призывают страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. По словам председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса, РФ в течение многих лет прямо и косвенно "поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами".
Ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен выразил сопротивление призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
Twitter / Saeimas ziņas