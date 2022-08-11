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11 августа, 08:58

Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм

Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Об этом сказано на сайте латвийского парламента.

"Сейм принял заявление <...>, в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм", — сказано в записи.

Депутаты призывают страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. По словам председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса, РФ в течение многих лет прямо и косвенно "поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами".

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Twitter / Saeimas ziņas

Артур Лапсаков

Комментарий

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Igr Rоmanyutaсегодня в 09:22

Нациское государство в котором ветераны СС национальные герои это Латвия .

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