Волна, вулкан, лавина: Учёные выяснили, что женщины могут испытывать три вида оргазма

Неврологи из Пражского университета провели исследование, которое показало, что женщины способны испытывать три вида оргазма. Результаты эксперимента опубликованы в Journal of Sexual Medicine.

По словам учёных, мышцы тазового дна преимущественно демонстрируют определённые паттерны: "волна" (последовательные сокращения и расслабления мышц при оргазме), "вулкан" или "лавина". Ведущий исследователь Джеймс Пфаус заявил, что эти названия иллюстрируют уровень напряжения мышц тазового дна во время подготовки к оргазму и при его наступлении.

"Лавина" движется на более высоком напряжении мышц тазового дна с сокращениями, которые снижают напряжение во время оргазма. "Вулкан" означает, что сначала мышцы расслаблены, а затем резко напрягаются и расслабляются", — пояснил Пфаус.

В исследовании принимали участие 54 женщины, которые использовали подключённый по Bluetooth вибратор: с помощью двух датчиков устройство определяло силу сокращений мышц таза и отправляло данные на защищённый интернет-сервер. Так, участницам эксперимента было предложено самостоятельно стимулировать себя до оргазма и выключить устройство через две минуты после его достижения.

По результатам анализа полученных данных, почти у 50% женщин (26) были "волнообразные" оргазмы, у 17 — "лавинные" и у 11 — "вулканические".