Врач рассказал о лёгком, но часто игнорируемом способе избежать набора лишнего веса

Люди с лишним весом нередко путают чувство голода с жаждой, имея сниженную чувствительность к ней. Об этом радио Sputnik рассказал специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

"Вместо желания выпить воды у них может возникать желание съесть что-то. Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать ещё больше лишних килограммов", — сказал специалист.

По словам Алименко, возникающий вместо жажды "подкорковый аппетит" относится к расстройствам пищевого поведения. Как добавил эксперт, чтобы уменьшить риск набора лишних килограммов — важно соблюдать питьевой режим. Так, нужно потреблять около 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день. Если регулярно пить воду, снизится тяга организма к пище.