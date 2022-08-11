МИД РФ: Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных — это акты ядерного терроризма, которые могут привести к катастрофе хуже чернобыльской. Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС", — отметил он на брифинге.