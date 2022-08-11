МИД РФ: Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных — это акты ядерного терроризма, которые могут привести к катастрофе хуже чернобыльской. Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС", — отметил он на брифинге.
Лайф сообщал, что 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ