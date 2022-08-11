Названы самые ковидоопасные места на курортах

Заражение коронавирусом на популярных курортах чаще всего происходит в закрытых помещениях и общественном транспорте, поэтому туристам необходимо усилить меры предосторожности. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

Выше всего риск заражения в кафе, ночных клубах и транспорте, ведь часто люди добираются на отдых, используя несколько видов передвижения.

"Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растёт заболеваемость коронавирусом. Заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях", — приводят его слова "Известия".

Для защиты от вируса стоит носить маску в поезде и самолёте, обрабатывать руки санитайзерами и избегать толпы людей. Кроме того, минимум за три-четыре недели до поездки стоит вакцинироваться, тогда к моменту путешествия сформируется крепкий иммунитет, посоветовал Крючков.