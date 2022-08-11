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11 августа, 08:48

Названы самые ковидоопасные места на курортах

Иммунолог Крючков перечислил зоны риска на курортах при росте заболеваемости ковидом

Заражение коронавирусом на популярных курортах чаще всего происходит в закрытых помещениях и общественном транспорте, поэтому туристам необходимо усилить меры предосторожности. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

Выше всего риск заражения в кафе, ночных клубах и транспорте, ведь часто люди добираются на отдых, используя несколько видов передвижения.

"Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растёт заболеваемость коронавирусом. Заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях", — приводят его слова "Известия".

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Для защиты от вируса стоит носить маску в поезде и самолёте, обрабатывать руки санитайзерами и избегать толпы людей. Кроме того, минимум за три-четыре недели до поездки стоит вакцинироваться, тогда к моменту путешествия сформируется крепкий иммунитет, посоветовал Крючков.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн также напомнил россиянам о вакцинации из-за всплеска ковида. При этом он предположил, что серьёзных ограничений не будет, так как болезнь протекает относительно легко в большинстве случаев.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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