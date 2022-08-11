Coca-Cola сообщила о потере более $195 млн из-за прекращения продаж в России

Компания Coca-Cola HBC заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 195,36 миллиона долларов из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков в России. Об этом свидетельствуют данные финансового отчёта организации за первое полугодие 2022 года.

По данным аналитиков, во втором полугодии Coca-Cola ожидает новые финансовые потери в размере около 82 миллионов евро: оставшиеся в РФ запасы продукции заканчиваются, а дальнейшее производство и продажа напитков Coca-Cola или других брендов компании в стране "не планируется".