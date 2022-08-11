Лобода отменила концерт в Таллине из-за невыполнения технического райдера

Украинская певица Светлана Лобода отменила выступление в столице Эстонии — Таллине, которое должно было состояться 12 августа. В соцсетях артистка сообщила, что это произошло из-за невыполнения технического райдера.

"Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменён в связи с невозможностью осуществления технического райдера", — написала Лобода.

По её словам, концерт всё же состоится, однако он будет проходить "на более вместительной площадке". Выступление перенесено на 28 октября. Все раннее приобретённые билеты действительны, подчеркнула певица.