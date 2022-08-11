Лобода отменила концерт в Таллине из-за невыполнения технического райдера
Украинская певица Светлана Лобода отменила выступление в столице Эстонии — Таллине, которое должно было состояться 12 августа. В соцсетях артистка сообщила, что это произошло из-за невыполнения технического райдера.
"Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменён в связи с невозможностью осуществления технического райдера", — написала Лобода.
По её словам, концерт всё же состоится, однако он будет проходить "на более вместительной площадке". Выступление перенесено на 28 октября. Все раннее приобретённые билеты действительны, подчеркнула певица.
Ранее Лайф писал, что украинские певцы Светлана Лобода и Макс Барских на заработках в США спели на русском для богачей. Причём бывшая участница группы "ВИА Гра" не стала сообщать подписчикам, для чего прилетела в Нью-Йорк. А вот Барских с радостью поделился видеозаписью с концерта.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав