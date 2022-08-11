НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 13:38

Отдыхающим на Лазурном Берегу Франции запретили мыться в душевых

BFM: На Лазурном Берегу Франции появился запрет на использование душевых из-за засухи

Префектура департамента Вар в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег во Франции ввела запрет на использование душевых кабинок на пляжах. Это необходимо для экономии воды из-за засухи, сообщает телеканал BFM.

"В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты", — говорится в материале.

Также ужесточились и прошлые ограничения. Так, с 9 утра до 7 вечера запрещается поливать растения, если вода для этих целей берётся из Канал-де-Прованс. Несоблюдение мер может повлечь за собой штраф в размере 7,5 тысячи евро для компании и 1,5 для частных домохозяйств.

Полицейские во Франции начали ловить местных жителей, поливающих лужайки

Полицейские во Франции начали ловить местных жителей, поливающих лужайки

Напомним, ранее Лайф писал, что власти Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи. Сильнее всего нехватка воды ощущается в регионах Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант на западе Франции.

Обложка ©

Wikipedia

Светлана Оперук
  • Новости
  • Франция
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров