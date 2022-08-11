Отдыхающим на Лазурном Берегу Франции запретили мыться в душевых
BFM: На Лазурном Берегу Франции появился запрет на использование душевых из-за засухи
Префектура департамента Вар в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег во Франции ввела запрет на использование душевых кабинок на пляжах. Это необходимо для экономии воды из-за засухи, сообщает телеканал BFM.
"В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты", — говорится в материале.
Также ужесточились и прошлые ограничения. Так, с 9 утра до 7 вечера запрещается поливать растения, если вода для этих целей берётся из Канал-де-Прованс. Несоблюдение мер может повлечь за собой штраф в размере 7,5 тысячи евро для компании и 1,5 для частных домохозяйств.
Напомним, ранее Лайф писал, что власти Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи. Сильнее всего нехватка воды ощущается в регионах Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант на западе Франции.