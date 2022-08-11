"Бредовые идеи": Политолог оценил поведение прибалтийских стран, которые хотят насолить России

Прибалтийские страны придумывают бредовые идеи, чтобы навредить России. Так политолог Юрий Светов отреагировал на заявление МИД Эстонии, который объявил о закрытии границы для граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами.

"Латвия признала Россию "поддерживающим терроризм государством", эстонцы подают пример, как с визами поступить. Можно ожидать, что если очередной пакет санкций будет приниматься, то туда идея Эстонии войдёт", — сказал он в беседе с RT.