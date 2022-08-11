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11 августа, 13:37

"Бредовые идеи": Политолог оценил поведение прибалтийских стран, которые хотят насолить России

Эксперт Светов: Прибалтийские страны придумывают бредовые идеи, чтобы навредить России

Прибалтийские страны придумывают бредовые идеи, чтобы навредить России. Так политолог Юрий Светов отреагировал на заявление МИД Эстонии, который объявил о закрытии границы для граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами.

"Латвия признала Россию "поддерживающим терроризм государством", эстонцы подают пример, как с визами поступить. Можно ожидать, что если очередной пакет санкций будет приниматься, то туда идея Эстонии войдёт", — сказал он в беседе с RT.

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Эксперт подчеркнул, что никто не желает прислушиваться к членам туристической отрасли. Кроме того, специалист не исключил, что подобные действия будут предприниматься и в будущем.

Напомним, обсуждение возможного запрета на визы для россиян началось в Европе в конце июля. Тогда в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу документов гражданам России. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили в Латвии и Польше, а также в самой Эстонии. Сейчас ЕС обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос прекращения выдачи Шенгенов россиянам. 11 августа стало известно, что МИД Эстонии объявил о закрытии границы для граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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