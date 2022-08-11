Эстония закроет границы для россиян с выданными страной шенгенскими визами

Эстония закроет въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными Таллином. Об этом заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу. При этом сами визы останутся в силе.

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещён въезд в Эстонию", — отметил он.

Глава МИД уточняет, что у запрета будут исключения для дипломатов и членов их семей, а также для тех, кто занимается международными перевозками или имеет право свободного передвижения по законам ЕС. Также ограничение не будет распространяться на близких родственников граждан Эстонии или обладателей постоянного вида на жительство и на тех, кому въезд необходим по гуманитарным соображениям.