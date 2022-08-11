Шольц заявил, что с трудом представляет приостановку выдачи шенгенских виз гражданам РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет приостановку выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Он подчеркнул, что ответственность за текущие события на Украине несут власти РФ, а не жители страны.

"Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления", — отметил Шольц.

Канцлер ФРГ напомнил, что ранее Евросоюз решил ввести санкции против Москвы, которые, по его словам, касаются многих людей, поддерживающих властные структуры РФ. Он не исключил, что ограничения против России будут вводиться и в будущем.