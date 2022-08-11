НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 10:35

Захарова назвала неонацистами идеологов Латвии после признания РФ спонсором терроризма

Латвийские идеологи являются неонацистами, и по-другому их именовать нельзя. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на признание России страной – спонсором терроризма со стороны Риги.

"Сейм Латвии объявил Россию "страной – спонсором терроризма". <...> Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — написала она в телеграм-канале.

Хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после решения признать РФ спонсором терроризма

Хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после решения признать РФ спонсором терроризма

Лайф напоминает, 11 августа стало известно, что Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты парламента призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.

Обложка ©

VK / МИД России

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров