Захарова назвала неонацистами идеологов Латвии после признания РФ спонсором терроризма

Латвийские идеологи являются неонацистами, и по-другому их именовать нельзя. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на признание России страной – спонсором терроризма со стороны Риги.

"Сейм Латвии объявил Россию "страной – спонсором терроризма". <...> Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — написала она в телеграм-канале.