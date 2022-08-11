Захарова назвала неонацистами идеологов Латвии после признания РФ спонсором терроризма
Латвийские идеологи являются неонацистами, и по-другому их именовать нельзя. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на признание России страной – спонсором терроризма со стороны Риги.
"Сейм Латвии объявил Россию "страной – спонсором терроризма". <...> Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — написала она в телеграм-канале.
Лайф напоминает, 11 августа стало известно, что Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты парламента призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.
VK / МИД России