Группа туристов пропала в горах Бурятии

Спасатели в Курумканском районе Бурятии разыскивают незарегистрированную группу туристов, одному из членов которой требуется медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что в Курумканском районе в 12 километрах от населённого пункта Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требуется помощь", — подчеркнули в ведомстве.

В МЧС уточнили, что сигнал о помощи поступил днём в среду. Из-за расположения группы в скалистой местности пострадавшему требуется эвакуация. Для этого на место выехали спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО МЧС России.

Однако по прибытии на место эвакуации никого обнаружить не удалось. Спасателям пришлось разделиться на две группы для поиска туристов. Всего в операции участвует семь человек и две единицы техники.