Группа туристов пропала в горах Бурятии
Спасатели ищут пропавших в горах Бурятии туристов, одному из которых требуется помощь
Спасатели в Курумканском районе Бурятии разыскивают незарегистрированную группу туристов, одному из членов которой требуется медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
"Поступило сообщение о том, что в Курумканском районе в 12 километрах от населённого пункта Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требуется помощь", — подчеркнули в ведомстве.
В МЧС уточнили, что сигнал о помощи поступил днём в среду. Из-за расположения группы в скалистой местности пострадавшему требуется эвакуация. Для этого на место выехали спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО МЧС России.
Однако по прибытии на место эвакуации никого обнаружить не удалось. Спасателям пришлось разделиться на две группы для поиска туристов. Всего в операции участвует семь человек и две единицы техники.
Ранее Лайф рассказывал, что шестилетнего мальчика погребло заживо при обвале грунта в яме во время игры в Бурятии. До этого дети выкопали несколько песчаных ям и вернулись, чтобы поиграть. Однако в какой-то момент на одного из ребят обвалился грунт и засыпал с головой.
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