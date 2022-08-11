Лукашенко поручил наказать Литву за "отжим" грузов в порту Клайпеды
Лукашенко призвал ответить на изъятие Литвой белорусской собственности в порту Клайпеды
Правительство Белоруссии должно ответить на изъятие Литвой грузов "Беларуськалия" в клайпедском порту Литвы. С таким требованием выступил президент республики Александр Лукашенко.
"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так ещё и фактически забрали вашу собственность. Это не должно безнаказанно пройти. <...> Отбирать, отжимать собственность никому не позволено", — приводит БелТА слова белорусского лидера.
Лукашенко, в частности, призвал кабмин республики продумать меры, которые можно принять "как сегодня-завтра, так и послезавтра".
Напомним, что 12 января власти Литвы аннулировали с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете американских санкций против ОАО "Беларуськалий", введённых 8 декабря. Ранее Лайф сообщал, что Белоруссия расширила список стран, против которых введено продовольственное эмбарго. При этом из перечня запрещённых товаров убрали соль и ещё ряд продуктов.
Сайт президента Белоруссии