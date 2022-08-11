Лукашенко поручил наказать Литву за "отжим" грузов в порту Клайпеды

Правительство Белоруссии должно ответить на изъятие Литвой грузов "Беларуськалия" в клайпедском порту Литвы. С таким требованием выступил президент республики Александр Лукашенко.

"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так ещё и фактически забрали вашу собственность. Это не должно безнаказанно пройти. <...> Отбирать, отжимать собственность никому не позволено", — приводит БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко, в частности, призвал кабмин республики продумать меры, которые можно принять "как сегодня-завтра, так и послезавтра".