ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 августа 2022, 10:16

Марочко: Союзные силы закрепились в Артёмовске

Подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наши подразделения уже с северо-востока зашли в населённый пункт Артёмовск, закрепились", — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что силы продолжают развивать успех вглубь города.

Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 130 украинских бойцов в Артёмовске
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 130 украинских бойцов в Артёмовске

Ранее Лайф рассказывал, что войска ДНР решили окружить Авдеевку и заблокировать украинских военных внутри. По словам заместителя командующего Народной милицией республики Эдуарда Басурина, входить в город никто не собирается.

BannerImage

Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ЛНР

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar