НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 10:16

Марочко: Союзные силы закрепились в Артёмовске

Подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наши подразделения уже с северо-востока зашли в населённый пункт Артёмовск, закрепились", — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что силы продолжают развивать успех вглубь города.

Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 130 украинских бойцов в Артёмовске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 130 украинских бойцов в Артёмовске

Ранее Лайф рассказывал, что войска ДНР решили окружить Авдеевку и заблокировать украинских военных внутри. По словам заместителя командующего Народной милицией республики Эдуарда Басурина, входить в город никто не собирается.

Обложка ©

Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ЛНР

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров