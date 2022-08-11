Марочко: Союзные силы закрепились в Артёмовске

Подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наши подразделения уже с северо-востока зашли в населённый пункт Артёмовск, закрепились", — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что силы продолжают развивать успех вглубь города.