Марочко: Союзные силы закрепились в Артёмовске
Подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Наши подразделения уже с северо-востока зашли в населённый пункт Артёмовск, закрепились", — сказал он в эфире Первого канала.
Марочко добавил, что силы продолжают развивать успех вглубь города.
Ранее Лайф рассказывал, что войска ДНР решили окружить Авдеевку и заблокировать украинских военных внутри. По словам заместителя командующего Народной милицией республики Эдуарда Басурина, входить в город никто не собирается.
Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ЛНР