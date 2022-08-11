МО РФ: ВКС России за минувшие сутки уничтожили 20 пунктов управления и восемь складов ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ, а также восемь складов боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населённых пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новосёлка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области", — сказал он.