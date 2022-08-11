НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 10:10

МО РФ: ВКС России за минувшие сутки уничтожили 20 пунктов управления и восемь складов ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ, а также ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ, а также восемь складов боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населённых пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новосёлка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области", — сказал он.

В Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР

В Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что войска РФ подавили украинские взводы РСЗО "Град" и орудий "Акация" в ДНР. Это произошло в районах населённых пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров