В Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР

Российские войска за минувшие сутки уничтожили в ДНР более половины личного состава двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил, более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ были уничтожены на Артёмовском и Авдеевском направлениях в результате активных наступательных боевых действий союзных сил. Точное число ликвидированных украинских солдат пока не названо.