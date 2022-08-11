В Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили более половины личного состава двух бригад ВСУ в ДНР
Российские войска за минувшие сутки уничтожили в ДНР более половины личного состава двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как он уточнил, более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ были уничтожены на Артёмовском и Авдеевском направлениях в результате активных наступательных боевых действий союзных сил. Точное число ликвидированных украинских солдат пока не названо.
"Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", — отметил Конашенков в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили ЗРПК "Гепард", поставленный Украине Германией. Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всё произошло в районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine