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Опубликовано 11 августа 2022, 10:02
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В Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили более половины личного состава двух бригад ВСУ в ДНР

Российские войска за минувшие сутки уничтожили в ДНР более половины личного состава двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил, более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ были уничтожены на Артёмовском и Авдеевском направлениях в результате активных наступательных боевых действий союзных сил. Точное число ликвидированных украинских солдат пока не названо.

"Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", — отметил Конашенков в ходе брифинга.

Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ
Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили ЗРПК "Гепард", поставленный Украине Германией. Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всё произошло в районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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