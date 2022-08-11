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11 августа, 10:02

В Минобороны РФ заявили о массовом дезертирстве украинских бойцов в ДНР

Российские войска за минувшие сутки уничтожили в ДНР более половины личного состава двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил, более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ было уничтожено на Артёмовском и Авдеевском направлениях в результате активных наступательных боевых действий союзных сил. Точное число ликвидированных украинских солдат пока не названо.

"Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", — отметил Конашенков в ходе брифинга.

При поддержке огнём из боевой машины: Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

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Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили ЗРПК "Гепард", поставленный Украине Германией. Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всё произошло в районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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