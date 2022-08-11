ВС России сбили украинский вертолёт Ми-24 и семь беспилотников

Российская истребительная авиация в ходе спецоперации сбила украинский вертолёт Ми-24 в районе Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила семь беспилотников в районах населённых пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. А в районе Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.