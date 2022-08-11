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11 августа, 10:00

ВС России сбили украинский вертолёт Ми-24 и семь беспилотников

Российская истребительная авиация в ходе спецоперации сбила украинский вертолёт Ми-24 в районе Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила семь беспилотников в районах населённых пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. А в районе Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

Российские военные за сутки поразили около 130 целей ВСУ

Российские военные за сутки поразили около 130 целей ВСУ

А накануне стало известно, что ВКС России в воздушных боях сбили три украинских самолёта в небе над Николаевской областью.

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ТАСС / Михаил Маркив

Александра Вишнякова

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