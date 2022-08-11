ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 августа 2022, 10:00

ВС России сбили украинский вертолёт Ми-24 и семь беспилотников

Российская истребительная авиация в ходе спецоперации сбила украинский вертолёт Ми-24 в районе Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила семь беспилотников в районах населённых пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. А в районе Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

Российские военные за сутки поразили около 130 целей ВСУ
Российские военные за сутки поразили около 130 целей ВСУ

А накануне стало известно, что ВКС России в воздушных боях сбили три украинских самолёта в небе над Николаевской областью.

BannerImage

ТАСС / Михаил Маркив

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar