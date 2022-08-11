В МИД РФ назвали фейками сообщения об отправке добровольцев КНДР на Украину

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев опроверг сообщения о предложении властей КНДР направить северокорейских добровольцев-военнослужащих для участия в спецоперации на Украине.

"Данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется", — сказал Нечаев в ходе брифинга.

Представитель МИД РФ отметил, что боевых возможностей ВС РФ и войск Народной милиции республик Донбасса вполне достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи на территории Украины.