В МИД РФ назвали фейками сообщения об отправке добровольцев КНДР на Украину
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев опроверг сообщения о предложении властей КНДР направить северокорейских добровольцев-военнослужащих для участия в спецоперации на Украине.
"Данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется", — сказал Нечаев в ходе брифинга.
Представитель МИД РФ отметил, что боевых возможностей ВС РФ и войск Народной милиции республик Донбасса вполне достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи на территории Украины.
А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах привлечь к восстановлению территорий рабочих из Северной Кореи. По его словам, первая группа (бригадиры, которые оценят объёмы работы) должна прибыть в республику в самое ближайшее время.
VK / МИД России