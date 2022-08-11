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11 августа, 09:07

Россияне стали ездить за зарубежными брендами в Минск

АТОР: Россияне стали совершать шопинг-туры в Белоруссию

На фоне ухода из России иностранных брендов среди россиян появился новый тренд — шопинг-туры в Белоруссию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

"Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах "Мультитур" уже 10–15% от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году ещё выше: 45–50%", говорится в сообщении.

На волне визитов россиян в Белоруссию с целью покупки одежды от иностранных брендов туроператор FUN&SUN готовится запустить специальный шопинг-тур в республику, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.

При этом в Минске во многих магазинах массмаркета и брендовых товаров есть возможность расплатиться картами "Мир". Причём расчёт по ним проводится по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии. Кроме того, в ряде магазинов есть возможность заплатить за покупки и через приложение MirPay. Также доступно снятие наличных в банкоматах.

По наблюдению специалистов туроператора "Мультитур", шопинг-туристы чаще всего посещают Минск в выходные — с пятницы по воскресенье. При этом они в основном бронируют только отели.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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