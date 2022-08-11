"Единая Россия" открыла регистрацию участников акции "Диктант Победы – 2022", которая состоится 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"На сайте международной акции "Единой России" "Диктант Победы – 2022" открылась регистрация участников. Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта", — говорится в сообщении.

Чтобы заполнить форму, необходимо выбрать площадку на карте, а затем нажать на "Записать здесь" и следовать инструкции. Кроме того, добровольцы могут принять участие в организации акции и помочь на площадках в день проведения "Диктанта Победы". Соответствующую заявку желающие могут заполнить на сайте.

Председатель Комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн рассказал, что идёт активная подготовка к проведению диктанта. Интерес к акции растёт ежегодно, уже сегодня число площадок составляет более 17,5 тысячи, хотя в прошлом году было создано 16,5 тысячи. По словам Хинштейна, многие сторонние организации выходят с желанием по самостоятельному созданию таких площадок.

"Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в "Диктанте Победы", проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков", — подчеркнул он.